Der jüdische Bevölkerungsanteil Palästinas stieg von etwa fünf Prozent Ende des 19. Jahrhunderts auf fast ein Drittel nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Einwanderer schufen Selbstverwaltungsstrukturen, politische Organisationen und gründeten landwirtschaftliche Kollektivsiedlungen. Sie verstanden sich als Pioniere - was zu Unmut bei den Arabern Palästinas führte. In der Balfour-Erklärung von 1917 sicherten die Briten den Juden eine "nationale Heimstätte" in Palästina zu, das nach dem Ersten Weltkrieg unter britische Verwaltung kam. Doch militante Auseinandersetzungen wurden zur Tagesordnung. Die britische Regierung sah sich nicht mehr in der Lage, das Mandat aufrechtzuerhalten und bat die Vereinten Nationen um Vermittlung.



1947 beschloss die UN-Vollversammlung zunächst die Beendigung des britischen Mandats, einige Monate später dann die tatsächliche Teilung Palästinas in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Diesen Teilungsplan würden in der heutigen Realität viele Araber sicher mit Kusshand annehmen. 33 Staaten, darunter die USA und die Sowjetunion, stimmten dafür. 13 waren dagegen, zehn enthielten sich. Beide neuen Staaten sollten eine wirtschaftliche Einheit bilden. Die für die drei Weltreligionen heilige Stadt Jerusalem sollte unter UN-Verwaltung gestellt werden.