Gelöbnis vor dem Reichstag im Jahr 2011.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Mit einem feierlichen Gelöbnis von Rekruten vor dem Reichstagsgebäude in Berlin will die Bundeswehr heute ein Zeichen für ihre Verankerung in der Gesellschaft setzen. Die Ansprache hält Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Ehrengast ist Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.



In Berlin werden zum Gründungstag der Bundeswehr etwa 400 Rekruten ihr Gelöbnis ablegen. Am 12. November 1955 wurde den ersten 101 Freiwilligen ihre Ernennungsurkunde überreicht. Die öffentlichen Gelöbnisse sind umstritten.