Es ist eine Premiere in einem deutschen Landtag: In der nächsten Sitzung des bayerischen Landtags am 23. Januar wird aus dem Grünen-Abgeordneten Markus Ganserer die Grünen-Abgeordnete Tessa Ganserer. Ganserer fühlt sich seit Jahren als Frau und wird nun zur ersten Abgeordneten mit Transidentität in Deutschland, die es öffentlich macht. Die Information darüber verbindet sie am Montag mit der Forderung, dass künftig jeder in Deutschland ohne psychologisches Gutachten beim Standesamt sein Geschlecht ändern können sollte.