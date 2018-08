Habeck will Parteichef der Grünen werden. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der schleswig-holsteinische Umweltminister Robert Habeck will Vorsitzender der Grünen werden. Habeck hatte sich bereits als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl beworben und in einer Urwahl gegen Parteichef Cem Özdemir verloren.



Als möglicher Parteichef ist er schon lange im Gespräch und hat viele Unterstützer, darunter Özdemir, der nach neun Jahren an der Grünen-Spitze nicht wieder antritt. Auch die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock kündigte an, für den Vorsitz zu kandidieren.