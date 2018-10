Nach den schleppenden ersten Wochen drücken die Jamaika-Sondierer in der entscheidenden zweiten Verhandlungsrunde aufs Tempo. Die Grünen sendeten beim Streitpunkt Klima und Energie Kompromiss-Signale aus und brachten damit Bewegung in die teils festgefahrenen Gespräche. Grünen-Chef Özdemir hatte in Zeitungsinterviews deutlich gemacht, dass seine Seite nicht länger auf dem Ende des Verbrennungsmotors im Jahr 2030 pocht. Die Co-Vorsitzende Simone Peter deutete ebenfalls bei dem Streitthema Kohlepolitik Bereitschaft an, von starren Positionen abzurücken.