Den Schmusekurs machen jedoch nicht alle mit. In Leipzig fehlte der erfolgreichste Grüne, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Er sei der Veranstaltung wegen eines unaufschiebbaren Treffens mit Freunden ferngeblieben, hieß es in seiner Umgebung. In einem Interview mit der "Heilbronner Stimme" hatte der Ober-Realo mit Blick auf bestimmte Flüchtlingsgruppen gepoltert: "Salopp gesagt ist das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht hat, junge Männerhorden." Großstädte seien nicht der richtige Ort für diese Menschen. Der Gedanke, einige von ihnen "in die Pampa" zu schicken, sei nicht falsch. "Das ist nicht unsere Sprache", kommentierte Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Rande des Parteitags die Äußerungen Kretschmanns.