Auch der frühere CDU-Chef Wolfgang Schäuble mahnte konkrete Schritte in der Klimaschutzpolitik an. Er warnte vor falsch verstandenem Perfektionismus: "Lieber ein nicht perfekter Schritt in eine konkrete Richtung" anstatt "auf der Suche nach der perfekten Lösung gar nichts zu machen". "Second best ist allemal besser als nothing", sagte der Bundestagspräsident.