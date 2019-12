Die Zahl der Frauen und der Frauenanteil in Handwerksberufen seien in den vergangenen Jahren nur minimal angestiegen und verharrten immer noch auf sehr niedrigem Niveau, kritisierte Müller. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen-Fraktion, die AFP vorlag, stieg bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen der Frauenanteil in den vergangenen Jahren zwar in vielen Bereichen an, liegt aber weiterhin deutlich unterhalb des Männeranteils.