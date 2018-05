Mädchen trinkt mit einem Strohhalm aus Plastik. Archivbild Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Im Kampf gegen Plastikmüll greift das von der EU-Kommission geplante Verbot einzelner Produkte wie Strohhalme aus Sicht der Grünen zu kurz. Helfen könne nur eine Wiederverwertung des Abfalls, so der EU-Abgeordnete Martin Häusling.



Die Kommission präsentiert am Montag laut EU-Kommissar Günther Oettinger "eine Liste mit verzichtbaren Produkten, die man eigentlich verbieten könnte". "Das ist auch Symbolpolitik (...): Ich verbiete die Strohhalme und denke, ich hätte etwas getan", so Häusling.