Weltfrauentag kann auch Feiertag sein.

Quelle: Jens Wolf/ZB/dpa

Die Berliner Grünen haben den Weg freigemacht für einen zusätzlichen Feiertag in der Hauptstadt. Auf einem Parteitag votierte eine breite Mehrheit für den Internationalen Frauentag am 8. März. Nachdem sich Linke und SPD auf dieses Datum festgelegt hatten, kann das Vorhaben nun umgesetzt werden.



Das rot-rot-grün regierte Berlin gehört zu den Ländern mit den wenigsten Feiertagen. Aktuell sind es 9, in Bayern 13. Berlin wäre das erste Bundesland, das den 8. März als Feiertag einführt.