Claudia Roth

Quelle: dpa

Tatsächlich können die Grünen mittlerweile mit allen. In Baden-Württemberg und Hessen regieren sie mit der CDU, in Berlin und Thüringen mit SPD und Linken, in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein sitzt auch noch die FDP mit ihnen am Kabinettstisch. Beliebig sei das nicht, sagt Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin und Parteimitglied der ersten Jahre. "Überhaupt nicht", im Gegenteil: "Wir sind uns treu geblieben", so Roth. Gerade weil die Klimakatastrophe immer noch auf der Tagesordnung stehe, sei die Partei "mehr denn je wichtig". Und es unterscheide sie, dass sie im Gegensatz zu anderen über die Legislaturperiode hinaus und nicht nur "in Farbenspielen" denke, sagt Roth. "Bündnispartei", heißt für sie daher, dass ihre Partei angesichts der aktuellen Herausforderungen zivilgesellschaftliche Bündnisse mit Kirchen, Verbänden, der Wirtschaft, mit der Jugendbewegung Fridays-for-Future eingehen müsse, um Lösungen zu finden.