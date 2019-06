Die Grünen haben es nicht eilig mit einem Eintritt in die Bundesregierung. Parteichef Robert Habeck sagte der neuen Ausgabe der "Zeit", er wünsche einen Fortbestand der Großen Koalition bis zum regulären Wahltermin 2021. Sollte Schwarz-Rot scheitern, wolle er lieber "eine Neuwahl statt eines neuen Anlaufs für eine Jamaika-Koalition mit Union und FDP".



Eine neue Regierung bräuchte "eine neue demokratische Legitimation, damit sie für die großen Aufgaben mit einem starken Mandat ausgestattet ist", so Habeck. "Die Themen, die Debatten und auch das Personal in den Parteien haben sich doch grundlegend verändert". Deswegen müsse "bei einem Bruch der GroKo neu gewählt werden".