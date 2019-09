Cem Özdemir will Fraktionschef der Grünen werden. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir will die bisherigen Fraktionschefs seiner Partei im Bundestag ablösen und selbst an die Spitze rücken. Der Ex-Parteivorsitzende tritt bei der Neuwahl mit der Bremer Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther an. Die beiden wollen Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter ablösen, die erneut kandidieren.



"Wir sind überzeugt davon, dass ein fairer Wettbewerb der Fraktion gut tut - nach außen wie nach innen", schreiben Özdemir und Kappert-Gonther in ihrer Bewerbung.