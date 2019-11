Rauch über dem Braunkohlekraftwerk Neurath

Quelle: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Im Streit um das Klimapaket der Großen Koalition kommen heute die Länder offiziell ins Spiel - und damit auch die Grünen. Am Vormittag berät in Berlin erstmals der Bundesrat Vorschläge der schwarz-roten Bundesregierung zum Klimaschutz.



Abstimmen soll die Länderkammer erst Ende November. Trotzdem wird mit Spannung erwartet, wie die Grünen sich bei der Debatte im Bundesrat positionieren. Da sie in 9 von 16 Ländern mitregieren, können sie Beschlüsse blockieren und verzögern.