Schatten von Volker Bouffier und Tarek al-Wazir geben sich die Hand

Quelle: dpa

Drei Wochen nach der Landtagswahl in Hessen wollen die bisherigen Regierungspartner CDU und Grüne am Montag Koalitionsgespräche aufnehmen. Das teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Samstag in Wiesbaden mit. "Unser Ziel ist es, eine stabile und verlässliche Regierung für Hessen zu bilden."