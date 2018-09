Grüne Knollenblätterpilze stehen auf Waldboden. Quelle: Rainer Wald/Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V./dpa

Der Grüne Knollenblätterpilz ist der Pilz des Jahres 2019. Das gaben Experten der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) bekannt. Der Giftpilz, lateinisch Amanita phalloides, habe eine große und nicht ganz ungefährliche Bedeutung in Deutschland. Schon der Verzehr von 50 Gramm sei lebensbedrohlich.



Der Giftpilz ist in Deutschland weit verbreitet. Er lebe vor allem in Symbiose mit Buchen und Eichen. Für stabile Ökosysteme seien Pilze unverzichtbar, erklärten die Pilzfachleute.