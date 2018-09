Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat den erneuten Anlauf der Großen Koalition für eine Einstufung Marokkos, Algeriens und Tunesiens als sichere Herkunftsstaaten zurückgewiesen. "Auch die dreiste Wiedervorlage ändert nichts an der Menschenrechtslage in den Maghrebstaaten", sagte Trittin.



Der Bundesrat befasst sich an diesem Freitag mit dem Entwurf der Koalition, bevor er im Bundestag beraten und abgestimmt wird. 2017 war ein ähnlicher Vorstoß in der Länderkammer gescheitert.