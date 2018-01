Göring-Eckardt: Alleinerziehende müssen miteinbezogen werden Quelle: Maurizio Gambarini/dpa

Die Grünen wollen in den Jamaika-Gesprächen über Familienpolitik das Thema Kinderarmut in den Mittelpunkt stellen. Man werde darüber sprechen, dass Armut oft auch arm an Chancen bedeute, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.



Dabei säßen aus Sicht der Grünen die Alleinerziehenden "mit am Tisch", denn Kinder alleine großzuziehen, gehöre zu den größten Armutsrisiken. Zudem forderte Göring-Eckardt ein "selbstverständliches Recht für Frauen und Männer auf Rückkehr in Vollzeit".