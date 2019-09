Katja Meier

Quelle: dpa

Katja Meier, Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen, möchte sich noch nicht auf ein mögliches Koalitionsbündnis festlegen. Eines sei aber klar: "Es kann kein 'Weiter so' geben mit CDU und SPD und dann den Grünen als Anhängsel", sagte Meier im ZDF.



Meier betonte weiter, dass ihre Partei das "historisch beste Ergebnis in diesem Land" eingefahren habe. Das sei ein Auftrag von Bürgern und Bürgerinnen. Sie erwarte einen langen Wahlabend, "da kämpfen ja noch viele auch um Direktmandate".