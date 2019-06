Die Chance, in dieser Sache künftig mit der Union auf einen Nenner zu kommen, sieht Göring-Eckardt eher nicht. "Dafür regiert die Union schon zu lange." Die Union sei "auf einem anderen Weg". Das Gute-Familien-Gesetz von Familienministerin Franziska Giffey (SPD) seien "wirklungslos" und "zu kompliziert", das Konzept der FDP in Teilen zwar ähnlich, aber eben "nicht durchgerechnet". Die Grünen wollen ihren Gesetzentwurf nach der parlamentarischen Sommerpause in den Bundestag einbringen. "Wir wollen das nicht auf die lange Bank schieben, sondern so schnell wie möglich diskutieren", sagt Göring-Eckardt. Wenn alle in diese Richtung denken würden, sei das doch gut, sagt Baerbock. "Aber einer muss jetzt mal konkret werden."