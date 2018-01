In ihrem Abschiedsbrief an ihre Partei betonte Peter, dass sie sich "einer Erneuerung der Parteispitze nicht verschließen" wolle. Sie, die Linke, zog in dem Moment zurück, als mit Anja Piel aus Niedersachsen auch eine vom linken Flügel ihre Kandidatur bekannt gab. Bislang haben zudem die beiden Realos Robert Habeck aus Schleswig-Holstein und Annalena Baerbock ihren Hut in den Ring geworfen. Das, so Peter, habe "Dynamik in die Partei gebracht". Mit Piel seien nun alle Richtungen in der Partei vertreten. "Das ist die Hauptsache."