Nach den Krisenjahren 2015 und 2016 habe sich die deutsche Landwirtschaft im vergangenen Jahr erholt, sagt Bauernverbandspräsident Joachim Rukwied. So könnten die Landwirte wieder in Innovationen investieren. Für 2018 erwartet er "eher ein Jahr der Stabilisierung und Konsolidierung". Viele Ackerbauern seien skeptisch, auch die Aussaat im Herbst war wegen zu viel Regens mancherorts nur schwer möglich.



Auch stünden die Erzeugerpreise für wichtige Produkte wieder unter Druck, vor allem bei Schweinen, Milch und Getreide. Tatsächlich haben die Weltmarktpreise mittlerweile einen großen Einfluss darauf, was Bauern für ihre Produkte erzielen können - schwer kalkulierbare Schwankungen inklusive. Auch lockt der Export als Umsatzbringer, weil die Märkte in Europa gesättigt sind.



Sorgen machen vielen Landwirten zusätzliche Unsicherheitsfaktoren. Da wäre etwa die von Osteuropa recht nahe gekommene Afrikanische Schweinepest, die bei einem Ausbruch in Deutschland massive Einbußen brächte. Wegen der langen Hängepartie für eine neue Bundesregierung sind wichtige Rahmenbedingungen noch nicht fix - vom schnellem Internet, das längst für Computertechnik auf dem Acker gebraucht wird, bis zu neuen Regeln für mehr Tierschutz im Stall und eine Fleisch-Kennzeichnung. Thema ist auch das Unkrautgift Glyphosat. Durch einen Alleingang von Agrarminister Christian Schmidt bleibt es zwar in der EU vorerst zugelassen - in Deutschland aber verständigten sich Union und SPD in ihren Sondierungsgesprächen, die Anwendung "so schnell wie möglich" zu beenden. Auch der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen wie etwa Genmais soll bundesweit einheitlich verboten werden. EU-Agrarsubventionen sollen nach 2020 gezielter auf eine nachhaltige Landwirtschaft ausgerichtet werden.



Quelle: dpa, reuters