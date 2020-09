Bauernprotest im November in Berlin

Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

Wegen umfangreicher Bauernproteste zur Grünen Woche müssen sich Pendler in vielen deutschen Städten und Regionen auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Von Kiel bis Nürnberg sind Bauern mit ihren Schleppern auf den Straßen. Sie protestieren gegen das Agrarpaket der Bundesregierung.



In Berlin beginnt an diesem Freitag die Agrar- und Verbrauchermesse Grüne Woche für Besucher. Bis zum 26. Januar werden bis zu 400.000 Menschen erwartet. Auf sie warten mehr als 1.800 Aussteller aus 72 Ländern.