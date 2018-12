Die Bedingungen in Ostdeutschland seien für die Grünen "nochmal andere als in Bayern und Hessen 2018", sagte der Parteichef. "Aber wenn es uns gelingt, die zentralen Fragen des Zusammenhaltes in den Mittelpunkt zu stellen, dann haben wir eine Chance, das fortzusetzen, was wir in 2018 aufgebaut haben."