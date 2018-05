Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter Quelle: dpa

Die Grünen im Bundestag wollen bei den Wählern neues Vertrauen in die Gestaltungskraft der Politik wecken. Die Oppositionsfraktion wolle der Bundesregierung "nicht einfach mehr Lautstärke gegenüberstellen", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter in Weimar zum Abschluss einer dreitägigen Klausur der Abgeordneten. Ziel sei es, mit "optimistischen Konzepten" zu zeigen, "dass Politik in der Lage ist, die Zukunft zu gestalten und dass jeder einzelne Mensch in Deutschland etwas davon hat". Auf der Klausur ginge es zentral um die Zukunft der europäischen Union und um die Zukunft des Artensterbens, sagte Hofreiter im ZDF mittagsmagazin. Auch Beschlüsse zur Erinnerung an den Nationalsozialismus sollen gefasst werden.