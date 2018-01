Die unsichere Kohle-Zukunft bewegt vor allem in den Bergbau-Revieren in Ost- und Mitteldeutschland sowie in Nordrhein-Westfalen viele Menschen. Das rot-rot regierte Brandenburg kassierte gerade seine Klimaschutzziele ein, zugleich kämpfen die Ministerpräsidenten der Kohle-Länder gegen strengere EU-Auflagen beim Stickstoff-Ausstoß der Kohle-Meiler. Aber auch Klimaschützer machen mobil. An diesem Samstag wollen Umweltverbände am Tagebau Hambach in Nordrhein-Westfalen mit einer Menschenkette gegen die Braunkohle demonstrieren.