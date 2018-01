Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner hatte in der "Bild"-Zeitung vom Montag erklärt: "Die Koordination der Regierungsarbeit kann in so einer möglichen Koalition nicht nur im Kanzleramt und bei einem weiteren Partner, sondern muss bei allen drei liegen: Union, Grünen und FDP." Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt stellte am Montagmittag klar, dies sei nicht als Forderung eines Vizekanzler-Postens zu verstehen gewesen. Ihre Partei wolle lediglich Koordinierung auf Augenhöhe. Auf die Frage, warum die Grünen zwei Vizekanzler forderten, sagte Göring-Eckardt: "Nein, das haben wir nicht gefordert. Wir haben überhaupt keine Posten gefordert."