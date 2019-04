Homosexuellen droht nach Erkenntnissen der Bundesregierung in mindestens 37 Ländern die strafrechtliche Verfolgung durch Justizbehörden. In einigen Ländern kann für gleichgeschlechtliche Handlungen sogar die Todesstrafe verhängt werden, heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Grünen-Anfrage.



Trotz "großer Fortschritte" sei die Diskriminierung von Homo-, Bi-, Trans- und Intersexuellen "in allen Lebensbereichen in vielen Ländern der Welt weit verbreitet", heißt es.