Da ist die Geschichte des Grünen-Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl, Cem Özdemir, der dem Wahlkampf seinen Stempel aufgedrückt hatte - spürbarer als dies seiner Co-Kandidatin Katrin Göring-Eckardt gelungen war. Özdemir hatte (wohl auch in Erwartung eines Ministeramts in einer Jamaika-Koalition) früh erklärt, er werde als Parteivorsitzender nicht mehr antreten. Aus dem Ministeramt wurde nichts, ebenso wenig wie aus einem Trost-Posten als Chef der Grünen-Fraktion. Und so kommt es, dass der allen Umfragen zufolge beliebteste Grünen-Politiker an diesem Freitag im Alter von gerade mal 52 Jahren verabschiedet wird, ohne dass eine adäquate Anschlussverwendung für ihn gefunden wurde.