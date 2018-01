Man müsse darüber reden, was nach dem Auto komme. "Die ganze Welt beschäftigt sich gerade mit Elektromobilität, mit emissionsfreien Fahrzeugen, und wir haben in Deutschland das Auto erfunden, in diesem schönen Bundesland, in Baden-Württemberg. Und ich will, dass das Auto der Zukunft auch hier in Deutschland gebaut wird. Da muss man jetzt was dafür tun", sagt der Grünen-Spitzenkandidat im ZDF.