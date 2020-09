Grünen-Chef Robert Habeck spricht im ZDF von einem "phantastisches Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg, das zweitbeste für die Grünen, nur getoppt von Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg." Habeck erwartet nun eine Fortsetzung der Koalition mit der SPD. Die Grünen haben laut Prognose ihr Ergebnis in Hamburg im Vergleich zu 2015 verdoppelt.



Als klar wurde, dass es die AfD möglicherweise nicht über die Fünf-Prozent-Hürde schafft, wurden "Nazis raus"-Rufe laut.