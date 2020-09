Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck rechnet nach den Ergebnissen der Landtagswahl in Thüringen mit komplizierten Gesprächen. Man könne wohl festhalten, dass in einer Phase, in der sich die Demokratie so umsortiere, Ausschließeritis nicht weiter helfe, sagte Habeck.



Zum Abschneiden seiner Partei sagte er: "Wir hätten gerne eine Schippe draufgelegt, demnach sind wir nicht zufrieden". Wenn die Grünen "Teil einer Regierung sein sollen, dann würden wir sicherlich die Gespräche wollen", sagte Habeck weiter.