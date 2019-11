Habeck: Also erst einmal hat die Große Koalition es ja so geschickt gebaut, dass zustimmungsfähig im Bundesrat, also wo man "ja" zu sagen muss, nur die Steuergesetze sind. Also vielleicht zehn, 20 Prozent des eigentlichen Klimapaketes. Bei den anderen Punkten sind wir nur im Bundestag in der Lage, Einfluss zu nehmen. Da haben wir keine Mehrheit dafür. Die (...) werden das wahrscheinlich auch so machen wie sie wollen. Allerdings gegen die Mehrheit der Wirtschaft. Wichtig: Die Wirtschaft selbst sagt, dieser CO2-Preis ist lächerlich, damit können wir überhaupt nicht planen und sinnvoll investieren. Gegen die Mehrheit der Wissenschaft. Und ich denke auch gegen die Mehrheit der Bevölkerung, die sagt: Wir wissen, dass wir was tun müssen, um die globale Erderwärmung zu stoppen.