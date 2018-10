Es gibt vielleicht eine Kultur des Misstrauens. Man guckt nicht, was der Schreibtisch nebenan gerade tut. Robert Habeck

Wie es dennoch dazu kam, dafür gebe es zwei mögliche Szenarien, sagt Habeck. Entweder die Behörden würden nicht gut zusammenarbeiten. "Es gibt vielleicht eine Kultur des Misstrauens. Man guckt nicht, was der Schreibtisch nebenan gerade tut. Oder es gibt eine Art Weisung von oben", so Habeck. Solch eine Weisung müsse gar nicht ausgesprochen sein, wobei sich Seehofer aber in der Tat deutlich dazu geäußert und gesagt habe, "Wir schieben den Mann jetzt ab", so Habeck. "Und das wird vielleicht so verstanden – vielleicht ist es auch ausgesprochen worden – dass egal was passiert, egal welche Gerichtsverfahren anhängen, einfach abgeschoben wird", so der Grünen-Chef weiter. "Letzteres allerdings wäre wirklich ein Skandal!"