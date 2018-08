Annalena Baerbock zeigt sich im Sommerinterview allerdings skeptisch: "Ich verstehe jetzt nur dieses Bündnis oder die Bewegung von Frau Wagenknecht nicht so, weil Bewegung und Bündnis entsteht ja von unten und nicht von oben", so die Grünen-Chefin. Ihr sei nicht klar, was Sahra Wagenknecht wolle und ob es ihr um Koalitionen gehe. Die Grünen arbeiteten bereits in Thüringen und Berlin in Regierungen, so Baerbock. "Ich habe bisher Sahra Wagenknecht so verstanden, dass sie keinen Bock hat, irgendwie in Regierungsverantwortung zu gehen."