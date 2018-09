Grünen-Chefin Baerbock befürwortet Neuregelung für Organspende. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat sich für den Vorschlag von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ausgesprochen, dass Bürger künftig Organspender sind, wenn sie oder Angehörige nicht widersprechen.



Viele Menschen seien bereit, nach ihrem Tod Organe zu spenden, es scheitere aber in der Praxis, etwa am Organspendeausweis, sagte Baerbock in Berlin. "Aus meiner ganz persönlichen Sicht ist es sehr sinnvoll, darüber zu diskutieren beziehungsweise es weiter in die Wege zu leiten."