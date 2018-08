Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Archivbild Quelle: Britta Pedersen/ZB/dpa

Die Grünen fordern einen milliardenschweren Fonds für die Anpassung Deutschlands an die Folgen des Klimawandels. Daraus sollten unter anderem unbürokratische Entschädigungen an Menschen gezahlt werden, deren Existenz durch extreme Wetterereignisse bedroht sei, heißt es in einem Parteikonzept.



"Man hat die Klimaanpassung in Deutschland ignoriert", kritisierte Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Nach ihrer Einschätzung müsste der Fonds mit etwa zwei Milliarden Euro ausgestattet werden.