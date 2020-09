Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

In der Bundestagsdebatte über eine Reform der Organspende hat sich Grünen-Chefin Annalena Baerbock gegen eine Widerspruchslösung und für eine Entscheidungslösung ausgesprochen. Es solle ein Onlineregister geben, in dem die Entscheidung über eine Organspende registriert würde.



Man stimmt nicht nur über die Frage ab, wie man zu mehr Transplantationen komme. Man stimme auch darüber ab, wem der Mensch gehöre. "In unseren Augen gehört er nicht dem Staat, nicht der Gesellschaft, er gehört sich selbst."