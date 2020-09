Dirk Adams, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen.

Thüringens Grünen-Fraktionschef Dirk Adams hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) aufgefordert, seine Vorstellungen für eine projektbezogene Regierungsarbeit zu erläutern. "Bodo Ramelow muss seinen Wählern jetzt sagen, was er will", sagte Adams.



Ramelow hatte sich am Sonntag mit Altbundespräsident Joachim Gauck und CDU-Landesparteichef Mike Mohring getroffen. Adams weiter: "Wenn das der Beginn eines konstruktiven Mitarbeitens der CDU ist, dann hätte die CDU einen großen Schritt gemacht."