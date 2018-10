"Denn was schadet der Autoindustrie am meisten? Wenn sie als Betrüger gilt, wenn sie auf die alte Technologie setzen, wenn es andere Firmen gibt in China, in Japan, in den USA, die auf moderne Null-Emissionsfahrzeuge setzen?" Man müsse sich die Frage stellen, was teurer ist: das alte Auto verschrotten oder für 1.500 Euro ein Nachrüst-Set einbauen.