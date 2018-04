Anton Hofreiter (Grüne) hat Forderungen an den neuen VW-Chef. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, sieht den neuen VW-Chef Herbert Diess vor gewaltigen Aufgaben. Diess müsse "eine lange To-Do-Liste abarbeiten. Er muss endlich die Dieselaffäre aufklären und reinen Tisch machen. Andernfalls haftet der Vorwurf der Geheimniskrämereien und Klüngelei auch in Zukunft an VW", so Hofreiter.



Zudem müsse der Konzern im Abgas-Skandal auf die Verbraucher und Kunden zugehen. VW brauche außerdem klare und mutige Weichenstellungen für die Antriebswende.