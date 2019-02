Parallel zu ihren 2018 rasant gestiegenen Umfragewerten verbuchten die Grünen 10.246 neue Eintritte - das ist laut Kellner die beste Mitgliederentwicklung seit der Gründungsphase. Besonders stark fiel der Zuwachs demnach in den ostdeutschen Bundesländern aus, wo die Grünen bisher große Schwierigkeiten hatten. So lag in Brandenburg die Zuwachsrate bei 26 Prozent, in Sachsen bei 23 Prozent und im Osten insgesamt, ohne Berlin, bei rund 19 Prozent.