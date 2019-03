Seehofer hatte am Donnerstag gesagt, der Aufenthalt Ben Ammars sei derzeit nicht bekannt. In dessen Abschiebung sieht er keinen Behördenfehler: Dem angeblichen Komplizen des Attentäters Anis Amri habe keine Tatbeteiligung nachgewiesen werden können, sagte Seehofer am Donnerstag in Berlin. Zudem habe er offenbar nichts zur Aufklärung des Anschlags beitragen können.



"Mir ist momentan der Aufenthalt nicht bekannt", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Die Bundesregierung bemühe sich aber, herauszufinden, wo Ben Ammar ist. Entsprechende Gespräche mit den tunesischen Behörden liefen bereits. Ben Ammar war ein radikaler Islamist und enger Freund des Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri.