Und selbst wenn es noch dauert bis zur nächsten Bundestagswahl, die Grünen könnten schon jetzt viel verändern, heißt es immer wieder. In Kommunen, in Städten, in Landkreisen und in den Bundesländern sind zunehmend mehr Grüne in der Regierung. Von unten die Republik verändern, so das Motto. Biolebensmittel, E-Fahrzeuge, Gebäudesanierung, zahlreiche Klimaschutzmaßnahmen vor Ort, jede im eigenen Verantwortungsbereich einzuführen, das sei jetzt schon möglich.