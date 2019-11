Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Archiv

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will derzeit keine Diskussion über mögliche Kanzlerkandidaten seiner Partei führen. "In Thüringen sind wir so gerade über die Fünf-Prozent-Hürde gerutscht", sagte Kretschmann in Stuttgart mit Blick auf die Landtagswahl Ende Oktober.



"Das ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um Kanzlerkandidaten-Debatten zu führen." Zunächst müssten die Grünen schauen, dass sie den Zuspruch, den sie in der Bevölkerung hätten, auch hielten.