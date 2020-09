Für die rasant steigenden Flüchtlingszahlen in Griechenland gebe es vor allem zwei Gründe: Einer sei die Ankündigung der Türkei, dass zwei Millionen Syrer in "irgendwelche Pufferzonen in Syrien verfrachtet werden sollen". Dies schüre Angst, deswegen machten sich viele Flüchtlinge von der Türkei nach Europa auf. Der zweite Grund sei, dass viele Afghanen den Iran verließen, weil sich dort die Wirtschaftslage durch die US-Sanktionen ramatisch verschlechtert habe.



Wenn man an diese Wurzeln nicht rangehe, sei alles andere nur Symptombekämpfung, sagt Nouripour. Wenn die Türkei ihre Syrien-Politik ändere, also Machthaber Assad nicht weiter unterstütze, wäre das schon mal ein Beitrag dazu.