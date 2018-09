Cem Özdemir in Chemnitz. Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der frühere Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir sieht nach den Ausschreitungen in Chemnitz die schwarz-rote Koalition in Sachsen in der Pflicht. "Die Situation ist so ernst, das bekommen wir nicht gedreht, wenn die Landesregierung nicht ihren Job macht", sagte er am Rande der Demonstrationen in der Stadt.



Die Versäumnisse der Vergangenheit müssten aufgearbeitet werden. Er mahnte, alle Parteien müssten jetzt zusammenstehen. "Wir müssen eine Brandmauer in Richtung AfD errichten."