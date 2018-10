Omid Nouripour (Grüne) kritisiert die GroKo deutlich. Archivbild Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Grünen-Politiker Omid Nouripour kritisiert das Verhalten der Bundesregierung im Fall des verschwundenen saudischen Journalisten Khashoggi. Es sei das Mindeste, deutsche Firmen aufzufordern, dem Wirtschaftsgipfel in Saudi-Arabien fernzubleiben, sagte er im heute.de-Interview.



Auch im Auswärtigen Ausschuss seien Fragen an die Regierung gestellt worden. "Die Antworten", so Nouripur, "sind weder überzeugend noch beruhigend". Dass keine Konsequenzen gezogen werden, sei eine "armselige Reaktion".