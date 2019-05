Ska Keller, Spitzenkandidatin der Grünen.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Nach den laut Hochrechnungen deutlichen Zugewinnen bei der Europawahl blickt die Spitzenkandidatin der Grünen, Ska Keller, auf zukünftige inhaltliche Arbeit. Man müsse nun Maßnahmen für den Arten- und Klimaschutz erlassen und "ein soziales Europa bauen und dass wir auch Bürgerrechte überall in der Europäischen Union garantieren können, auch zum Beispiel in Ungarn", so Keller.



"Das Zweite ist der Zusammenhalt in der Europäischen Union", so Keller weiter. Man müsse ein soziales Europa bauen.