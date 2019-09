Ursula Nonnenmacher

Quelle: dpa

Ursula Nonnemacher, Spitzenkandidatin der Grünen in Brandenburg, sieht ein "ganz hervorragendes Ergebnis" für ihre Partei. Laut Hochrechnung kämen die Grünen auf 10,7 Prozent der Stimmen.



Außerdem gratulierte Nonnemacher Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der mit seiner Partei vor der AfD stärkste Kraft blieb. Die Grünen seien bereit, Verantwortung zu übernehmen, es komme aber auf die Inhalte an, so Nonnemacher. "Nur eine Laufzeitverlängerung für Rot-Rot ist mit uns nicht zu haben", erklärte sie.